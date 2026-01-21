邱臣遠再爆性騷爭議！疑似要求竹市府女公務員「連我上廁所都要跟」

即時中心／徐子為報導



高虹安在涉貪助理費二審結果逆轉後，回任新竹市長，而邱臣遠也回任竹市副市長。近期邱傳出2026九合一大選可能轉戰竹北市長選舉，不料今天卻被媒體報導指控邱臣遠，於代理市長期間出現霸凌與再次性騷擾爭議，有名市府女職員被邱要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不適，並對邱相關言行蒐證。





媒體《風傳媒》報導，邱臣遠任代理市長期間「官架子不小」，他當時強調除了他自己說不用跟的行程，其餘都要安排人力跟，其中，邱還曾跟某位C姓女公務員說，「就連我上廁所都要跟」，讓該位女職員感到不舒服，後對邱臣遠各項言行默默蒐證。



對此，邱臣遠稍早否忍報導指控，稱相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，我要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。



不過，這並邱臣遠首度陷性騷爭議疑雲，他任民眾黨不分區立委時，2023年台灣正發生MeToo運動，邱就被前民眾黨助理在社群指控曾對她性騷，邱將手放到她擺在大腿的左手上、用目光打量身材及腿部，邱於去（2025）年3月提告，一審敗訴；同年10月時，該名女助理在臉書發文，透露已與邱和解，同意指控內容「實屬誤會」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

