邱臣遠又被爆性騷！疑要求女員工「連上廁所都要跟」 他反擊：皆為子虛烏有

邱臣遠又被爆性騷。（新竹市政府提供）

新竹市副市長邱臣遠近期又爆出性騷，有媒體報導指出，邱臣遠在代理市長期間，所有行程均要安排人力，甚至還有女員工被他要求「連上廁所都要跟」，而在市長高虹安復職回歸市府後得知後，竟要求該名女員工調離職務，並提供申訴管道。對此，邱臣遠則表示，「相關說法皆為子虛烏有」。

邱臣遠又被爆性騷 女員工怒控訴

媒體報導指出，邱臣遠過去在擔任民眾黨不分區立委時，就曾被民眾黨前助理指控性騷，該名助理稱邱臣遠把手放在她擺在大腿的左手上，甚至還打量她的身材及腿部，邱臣遠之後提出訴訟後卻敗訴，之後女助理發文稱與邱達成和解，同意指控內容「實屬誤會」。

廣告 廣告

沒想到邱臣遠近期又被爆性騷，有女員工指控，除非他自己說不用跟的行程，其餘都要安排人力，甚至還對她說，「我上廁所都要跟」，讓她感到不舒服，並且對邱臣遠的行為展開蒐證。

邱臣遠急澄清：皆為子虛烏有

對此，邱臣遠則說，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼

驚！川普空軍一號驚傳故障 急返航原因曝光

天冷急凍「3疾病患者出門要小心」 醫師提醒：會特別的難熬