邱臣遠戰竹北市？ 藍議員：不適合 鄭朝方：續拚市政

2026年地方縣市長選舉將至，隨著新竹市長高虹安涉貪案二審逆轉，在高虹安停職期間代理市政的副市長邱臣遠，未來動向也備受關注，傳出他將轉戰新竹縣竹北市長選舉。對此，邱臣遠今(15)日出席活動時表示，新竹市與竹北市有共同的生活圈，關係很密切，相關選舉議題會擇日對外說明，不排除任何可能，不過國民黨議員給了軟釘子，說根本不適合。

新竹市副市長邱臣遠，陪同市長高虹安出席活動，頻頻在鏡頭前露臉，隨著2026地方選舉陸續布局，傳出他的下一步，鎖定要選竹北市長，新竹市副市長邱臣遠說：「新竹市跟竹北其實是一個共同生活圈，選舉的議題，我們擇日有適合的場合再跟大家報告。」

言下之意沒排除「任何可能」，會有意角逐恐怕也是因為，2024年總統大選，民眾黨柯吳配得票率38.33%，勝過賴蕭配與侯趙配位居第一，這裡也是柯文哲全台得票率最高的選區，甚至高於他的本命區新竹市，不過在藍白合基礎上，面對可能出戰的邱臣遠，藍營基層似乎不太買單。

新竹縣議員(國)林禹佑說：「根本是沒有經營我們新竹縣的各個地方，更不用說是竹北，邱臣遠(副)市長，不太適合來到，我們新竹縣進行一個市長參選。」地方議員給了軟釘子，而現在的竹北市已成兵家必爭之地，受惠竹科及新竹工業區帶動，鄰近新竹市的竹北市近年持續湧入居民。

根據2025年12月人口資料統計，竹北22萬人口中，15到64歲的青壯年有15萬4805人，佔比高達70%，加上縣政府縣議會，高鐵站都在竹北，為新竹縣的政經中心，每年家戶所得總額超過全台平均，竹北不只兼具「年輕」還有「經濟實力」。

新竹縣議員(民)歐陽霆說：「竹北的人口已經突破了22萬人，不僅是縣內的首位，這裡平均年齡只有38歲，充分的活力還有高度的自主性。」面對可能的競爭對手，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，全力拚博市政外也持續勤走竹縣各地，儘管人選尚未定案但竹北市長這一戰，藍綠白三方早已摩拳擦掌。

