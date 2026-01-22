邱臣遠捲性騷女同仁疑雲 高虹安：將外聘委員成立小組調查

（資料照片／張哲偉攝）



新竹市副市長邱臣遠遭媒體爆料，指其在代理市長期間，疑似對市府內女性員工涉及性騷擾情事。對此，市長高虹安今天（22日）受訪時指出，尚未接獲正式申訴提出，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清。

高虹安表示，市府人事處已於今年1月間知悉有員工疑似遭受主管不當行為之疑義，第一時間即依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》第35條及《性別平等工作法》第13條相關規定，並依當事人意願，適度調整其辦公場所，同時啟動必要的關懷與保護機制。

高虹安指出，市府亦依當事人意願，提供相關員工協助管道，並協助其提出申訴。不過，截至目前為止，市府尚未接獲正式申訴案件。

針對議員質疑市府「包庇加害人」或「調離被害人」的處置,高虹安特別澄清，市府在1月間知悉後,立即依據當事人意願及相關法規，透過工作重新分配方式妥善處。她也回應外界對「球員兼裁判」的疑慮，表示釐清小組將聘請外聘委員,且外聘委員具備專業,可在勞動部相關資料庫中查詢。

邱臣遠昨（21日）則回應，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

