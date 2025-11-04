邱臣遠推動農創永續 科技城市的新綠力量《IN新竹》揭開農業新篇章

【警政時報 林家嘉／新竹報導】新竹市政府最新出刊的《IN新竹》第27期以「農創力」為主題，從田間走進城市，展現竹市農業如何以創新與永續精神，在高科技產業中綻放獨特的綠色力量。代理市長邱臣遠表示，新竹不僅是科技之都，更是一座在土地深處孕育創意的城市。

《IN新竹》第27期以「農創力」為主題，呈現城市從土地出發的綠色奇蹟，記錄新竹農業的創新與永續。（圖／記者林家嘉翻攝）

邱臣遠指出，竹市雖非傳統農業大縣，卻有許多農友以創新思維與堅持深耕在地，展現出農業與科技共榮的力量。市府持續推動品牌行銷與技術輔導，協助農友將地方特色轉化為城市驕傲，讓農業不再只是生產，更是一種生活態度與文化象徵，為城市注入土地的溫度與情感。

產業發展處表示，本期特別收錄多篇在地故事，呈現竹市農業在創新與永續間的多元樣貌。茶花產銷班延續「茶花之鄉」的專業技術與美學；風谷農場導入科技種植荔枝，以環境友善方式減少蟲害；蓮海果園堅持六十年自然耕作，守護土地原味；元春牧場自產自銷、精進羊奶品質；春記農園傳承四代玉蘭花精神，香氣跨越世代；稻米產銷班以「好米香」品牌重塑在地稻作價值；江氏養蜂家族四代傳承打造「阿彬蜂蜜」；彤芯牧場以科技養殖確保「跑雞蛋」新鮮安心；老鍋米粉以創新風味進軍國際市場；呂正祥以米釀酒榮獲國際大獎；佳明香草園則以科技管理與天然香草香氣征服海外。

新竹在地稻農以創新品牌「好米香」打響城市農產名號，成為兼具品質與故事的在地伴手禮代表。（圖／記者林家嘉翻攝）

這些故事，串連起新竹農業的創新版圖，讓人看見農友如何用智慧與熱情，把一畝畝土地變成充滿生命力的舞台。從科技到田間，從品牌到文化，這座城市的永續精神正悄然萌芽、持續發光。

產發處強調，未來市府將持續協助農業品牌升級，拓展國際行銷通路，讓更多年輕世代看見農業的價值，投入農創的浪潮。《IN新竹》第27期《農創力－新竹市綠色奇蹟》已配送至文化局、圖書館及各區公所，邀請市民一同翻閱土地的故事，感受科技城市的綠色脈動。

