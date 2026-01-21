邱臣遠涉性騷？她抱不平：潑髒水惡意貼標籤
[NOWnews今日新聞] 民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調前夕，被點名轉戰竹北的新竹市副市長邱臣遠再被特定媒體爆出性騷疑雲，引發關注。對此，邱臣遠今（21）日表示，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。新竹市府發言人楊寶楨表示，這明顯是典型的「潑髒水」惡意貼標籤和政治攻擊。
針對媒體報導，邱臣遠回應表示，報導皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。
楊寶楨表示，邱臣遠在代理市長期間身兼數職、兢兢業業，一天工作超過15小時，根本沒什麼時間能休息；他的治理風格果斷明快、擅於溝通協調，品格正直、對女性同仁也相當尊重。在新竹市長高虹安遭停職期間，邱臣遠在高虹安十大施政策略的架構上，代理期間秉持「延續、穩定、創新」的精神，持續穩健推動新竹市政，打造「安居科技城，幸福真永遠」的城市品牌，更率領市府團隊順利挺過大罷免期間的考驗。
楊寶楨細數邱臣遠的施政成果，新竹市邁向「零負債」城市，光是近3年累計還債83億元，平均每位市民減債超過1.7萬元，人均負債降低至4911元；還獲得全球幸福城市銀牌：榮獲2025年英國「幸福城市指數」（Happy City Index）全球第75名，名列全國第二、非六都第一。另外，邱臣遠在代理市長期間榮獲台灣傑出永續治理首長獎的地方組楷模獎；且在2025年《遠見》縣市競爭力評比，新竹市奪下一般縣市組「亞軍」，贏得「年度最佳進步獎」；同年度的《天下》永續幸福城市評比，新竹市也在文教面向勇奪全國第一。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
