邱臣遠涉性騷？楊寶楨抱不平「明顯是潑髒水惡意貼標籤」 親曝施政亮眼成績單

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市副市長邱臣遠今（21）日遭媒體爆料稱疑涉性騷擾，邱臣遠對此回應，報導中引述說法皆為子虛烏有，且對他本人及市府名譽造成極大傷害，為求盡速還原事實真相，邱臣遠要求市府主動啟動相關調查程序，同時將保留法律追訴權，捍衛個人清白。

新竹市府發言人楊寶楨也對於邱臣遠的遭遇打抱不平，楊寶楨指出，邱臣遠在代理市長期間身兼數職、兢兢業業，一天工作超過15小時，根本沒什麼時間能休息；他的治理風格果斷明快、擅於溝通協調，品格正直、對女性同仁也相當尊重。楊寶楨強調，這明顯是典型的「潑髒水」惡意貼標籤和政治攻擊。

楊寶楨細數與邱臣遠共事的施政成果，即使在新竹市長高虹安停職期間，邱臣遠仍延續高虹安的十大施政策略的架構，秉持「延續、穩定、創新」的精神，持續穩健推動新竹市政，打造「安居科技城，幸福真永遠」的城市品牌，更率領市府團隊順利挺過大罷免期間的考驗。

楊寶楨指出，新竹市邁向「零負債」城市，光是近3年累計還債83億元，平均每位市民減債超過1.7萬元，人均負債降低至4911元；還獲得全球幸福城市銀牌：榮獲2025年英國「幸福城市指數」（Happy City Index）全球第75名，名列全國第二、非六都第一。

楊寶楨提到，邱臣遠在代理市長期間榮獲台灣傑出永續治理首長獎的地方組楷模獎；且在2025年《遠見》縣市競爭力評比，竹市奪下一般縣市組「亞軍」，贏得「年度最佳進步獎」；同年度的《天下》永續幸福城市評比，新竹市也在文教面向勇奪全國第一。

