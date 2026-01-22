邱臣遠涉性騷 竹市府成立釐清小組調查

新竹市副市長邱臣遠遭爆，在代理市長期間，疑似性騷市府同仁，市長高虹安復職後，立即將女員工調離職務，有議員質疑怎會將受害者調職，高虹安受訪指出，市府主動成立釐清小組，會依規定處理。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠遭爆料，在代理市長期間有市府女員工被要求「就連他上廁所都要跟」。市長高虹安二十二日表示，市府將主動成立釐清小組啟動調查。

媒體爆料，邱臣遠在代理市長一年五個月期間行程安排人力隨行，有市府女員工被要求「就連他上廁所都要跟」，讓她感到不舒服。高虹安復職後立即將女員工調離職務，並提供申訴管道。

高虹安表示，職場中若出現同仁有不當行為的相關爭議，市府會依法、依程序以最嚴謹的方式處理。目前市府至今尚未收到當事人的正式申訴，已主動成立釐清小組啟動調查。

針對有議員質疑市府「包庇加害人」或「調離被害人」的處置。高虹安澄清，市府一月間知悉有此情況後，立即依據當事人意願及相關法規，透過工作重新分配方式做最適當處理。

高虹安指出，有議員提到是否會有「球員兼裁判」問題？釐清小組將外聘專業委員，並可在勞動部相關資料庫中查詢，希望大家暫時放下不必要的揣測與關心，讓程序依法、合法、正確進行，還給事件最中立的真相。

市府表示，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，將依相關法令規定就相關事實釐清，秉持客觀、公正、不偏袒原則審慎處理，確保員工權益並維護友善、尊重之職場環境。