邱臣遠爆性騷市府女同仁 高虹安：將外聘委員成立小組調查

針對邱臣遠遭控性騷，高虹安表示，竹市府已成立釐清小組主動查明真相。（本刊資料照）

新竹市副市長邱臣遠遭控在代理市長期間性騷女同仁，不過他本人昨（21日）否認指控，稱相關說法子虛烏有，為捍衛清白他已要求市府啟動調查。新竹市長高虹安今（22日）受訪說明，今年1月市府得知狀況後，馬上依據相關法規及當事人意願重新分配工作，並提供申訴管道嚴肅處理。由於對方尚未正式申訴，市府將成立釐清小組主動查明真相。

高虹安說，職場中市府同仁若有不當行為的相關爭議，市府一定會提供順暢的申訴管道，且依法、依程序進行最嚴謹的處理。因為至今未接獲當事人的正式申訴提案，所以市府成立釐清小組主動調查。

廣告 廣告

針對議員質疑市府調查會有所謂「球員兼裁判」的問題，高虹安說明，釐清小組所外聘的委員都具備專業，名字在勞動部相關資料庫中都查得到，呼籲外界不要妄下定論、放下不必要的揣測，讓調查程序依法來走，還給事件最中立的真相。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

基隆民宅暗夜惡火！ 消防小隊長3進火場「脫面罩救人」英勇殉職

勇消詹能傑脫面罩救人殉職 謝國樑哀悼：爭取最優撫卹、入忠烈祠

乳業千金黃荷娜傳「供出藝人涉毒名單」換減刑 回國自首恐藏內幕