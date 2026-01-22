邱臣遠爆新竹市府內性騷疑雲 高虹安說話了

新竹市副市長邱臣遠爆代理市長期間性騷疑雲，對此，市長高虹安說話了。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市副市長邱臣遠昨天被媒體爆出代理市長期間疑似性騷府內女員工疑雲，邱臣遠昨稱子虛烏有，已請市府主動調查，甚至對不實言論保留法律追訴權。市長高虹安今天也受訪指出，已依當事人意願調整辦公場所，並啟動必要的關懷與保護程序。

高虹安說，市府人事處在今年1月間知悉有員工疑似遭受主管不當行為疑義，第一時間就依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條規定，依當事人意願適度調整當事人辦公場所，並啟動必要的關懷與保護程序，另依當事人意願，提供員工協助管道並協助其提起申訴。

不過，高虹安說，但目前為止，市府尚未接獲正式申訴的提出，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清，絕無漠視或包庇等情事，並秉持客觀、公正、不偏袒之原則審慎處理，以確保員工權益並維護友善、尊重之職場環境。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

