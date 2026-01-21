邱臣遠爆要求員工隨身待命「上廁所也要跟」 高虹安火速調職處理

邱臣遠代理市長期間爆性平事件。（新竹市府提供）

新竹市府再爆職場性騷擾疑雲！近期傳出有意轉戰竹北市長選舉的現任副市長邱臣遠，遭媒體踢爆在代理市長期間，要求市長室行程需大量人力陪同，甚至對一名女員工表示「連我上廁所都要跟」，讓當事人深感不舒服並展開蒐證。據悉，市長高虹安復職獲悉後，已於第一時間將該員工調離原職並提供申訴管道；邱臣遠則對此未正面回應，僅稱市府申訴管道依法暢通。

邱臣遠在代理新竹市長1年5個月期間，因出國8次被封為「出國遠」，如今又被爆出官架子大、重排場，據傳邱出席活動常要求近10人隨行，甚至連隨扈、秘書與官員都需排隊等候。其中最受爭議的指控，是有一名女員工不滿邱臣遠要求除了特定行程外，皆須派人隨侍在側，更曾直言「就連我上廁所都要跟」，她認為此言行已構成性騷擾，感到受辱並開始秘密蒐證。高虹安復職回歸市府後掌握相關情資，火速將該女員工調職以達成職場隔離，並啟動申訴程序。

面對指控，邱臣遠並未對外做個人回應，僅透過市府發言體系表示，市府內部申訴管道透明暢通，對任何案件都會秉持保護當事人的立場，依法依程序嚴謹處理。邱臣遠擔任立委期間，曾於2023年遭前助理指控摸手、打量身材，邱雖曾提告但敗訴，直到2025年10月，雙方才達成和解，女方聲明指控是「誤會」為邱洗白。

地方人士解讀，隨著高虹安二審大逆轉復職，邱臣遠爭取新竹市長的路斷，轉而考慮參與年底的竹北市長選舉，引發民眾黨內部的角力與不滿，在竹北市長提名民調前夕，針對邱臣遠的負面爆料接連而出，被外界視為黨內廝殺已到白熱化階段，恐將重創其黨內地位與選民觀感。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





