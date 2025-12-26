邱臣遠率團赴九州取經交流招商

新竹市府訪團與三麗鷗株式會社柳內和子常務及大分縣日出町安部町長合影。

▲新竹市府訪團與三麗鷗株式會社柳內和子常務及大分縣日出町安部町長合影。

為推動城市觀光發展及強化投資動能，副市長邱臣遠率領訪團前往日本九州，實地參訪大分縣日出町三麗鷗樂園（Sanrio Harmonyland）並與三井不動產集團進行交流，深入了解主題樂園經營模式及大型開發投資趨勢，作為新竹市未來觀光建設與招商規劃的重要參考。

訪團前往日本實地參訪大分縣日出町三麗鷗樂園（Sanrio Harmonyland），由三麗鷗株式會社常務柳內和子及大分縣日出町長安部徹也共同接待邱副市長與市府訪問團，並由柳內常務導覽園區及簡介規劃概況。雙方交流聚焦經濟與觀光兩面向，邱副市長表示，明年市府舉辦大型兒童活動將邀請日方赴竹市宣傳城市觀光，透過攤位、異業結合、雙邊城市吉祥物與三麗鷗IP等方式促進雙邊交流，藉此增加雙邊商務、經濟與觀光往來，逐步擴展至民眾旅遊交流。

廣告 廣告

新竹市副市長邱臣遠表示，三麗鷗樂園位於人口約3萬人的日出町，憑藉強勢IP、戶外展演、遊行活動與季節性企劃，成功吸引大量遊客，是「小城市導入大IP」的成功典範。園區透過與周邊商圈串聯，形成別府、日出、湯布院的觀光廊帶，對竹市發展主題體驗經濟極具借鏡價值。

柳內常務表示，大分縣具有交通交流便利性，大分機場與桃園機場每週有兩班直航，航程約二小時，極為適合以民間交流作為起點逐步深化雙城合作；安部町長表示，竹市為台灣的高科技重鎮，日出町具備豐富自然與觀光資源，雙方因共同特色深化交流，被視為推動大分縣與台灣友好關係的重要成果，期望藉由本次交流成為深化竹市與日出町友好交流的基礎，促進觀光、產業、文化及教育等多元領域的互動及合作；日出町議長金元正生則祝福兩地有更好的發展、更好的合作，以及更好的成長。

城銷處指出，市府將以此次交流成果為基礎，盤點適合基地、交通條件及產業合作模式，積極研擬招商策略，吸引國內外企業投資。