邱臣遠被指性騷女員工「上廁所都要跟」 竹市府：當事人未指控

新竹市府晚間發布聲明表示，女員工澄清並未指控副市長邱臣遠性騷。資料照，李政龍攝



新竹市副市長邱臣遠日前遭媒體爆料，代理市長期間涉嫌性騷擾市府員工，女員工控訴邱對她要求「連我上廁所也要跟」，讓她感到不舒服；新竹市府今晚（1/23）發聲明表示，經邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議，當事人澄清從未指控邱涉及性騷擾；邱臣遠對其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方就本次事件已達成共識。

新竹市府表示，有關近日媒體報導邱臣遠發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，雖迄今市府並未接獲當事人提出正式申訴，但市府獲悉後，昨依法啟動相關事實必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。

經通知雙方，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，市府今天邀集雙方及府內委員，召開事件釐清訪談會議。會議中，當事人澄清從未指控邱臣遠涉及性騷擾情形，至於邱臣遠對其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討。雙方就本事件委請市府代為對外說明已達成共識。

邱臣遠日前遭網路媒體爆料，代理市長期間命令市長室內所有行程都要安排人力，有女員工被要求「連我上廁所都要跟」，讓她不舒服，展開蒐證。事發後市長高虹安立即將女員工調離職務，邱臣遠則指出，相關報導是子虛烏有，造成他與市府名譽極大傷害，要求市府主動調查。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

