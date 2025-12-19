邱臣遠訪日 深化八代市交流

新竹市副市長邱臣遠率領市府代表團訪日，第一站拜會我國台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處長陳銘俊後，於下午正式拜會日本友好城市八代市市長小野泰輔及八代市議會議長高山正夫，就二○二六年雙方交流合作項目簽署《新竹市‧八代市二○二六年度友好交流活動計畫書》，並互相致贈紀念品，為兩市合作關係再添新頁。

新竹市副市長邱臣遠十九日表示，竹市自去年九月與八代市締結友好城市以來已滿一週年，雙方陸續展開多項實質交流，成果豐碩。今年四月八代市議會率團訪問竹市，兩市情誼更加穩固、交流持續深化。他也特別感謝小野市長上任後即親自來訪竹市，並舉辦八代港說明會，雙方互動熱絡、交流順暢，留下深刻而美好的印象。

副市長邱臣遠指出，今年九月竹市受邀參加「八代市台灣文化藝術音樂會」，由文化局長王翔郁率領新竹市交響管樂團赴日演出，透過藝文交流深化文化外交，成功拉近城市距離。此次簽署《新竹市‧八代市二○二六年度友好交流活動計畫書》，將進一步推動明年在觀光、教育、體育及文化藝術等面向的合作，雙方將持續分享資源、交流經驗，攜手創造互惠共榮，提升兩市市民福祉。

小野市長對邱副市長與市府訪團的到訪表達誠摯歡迎，並期盼未來兩市能透過多元管道持續交流。他提到，今年是兩市締結友好城市一週年，他上任市長後第一次出訪就是新竹市，獲得新竹市政府與新竹市議會的熱情招待，萬分感激。小野市長表示，希望透過此次簽署《新竹市‧八代市二○二六年度友好交流活動計畫書》，深化兩市的物流和人流的實質交流，持續發展友好情誼與夥伴關係。

城銷處表示，配合兩市持續深化交流成果，八代市市長小野泰輔預計於明年二月率領市民親善訪問團訪問竹市，市府將表達最誠摯的歡迎，並透過文化、美食與城市特色交流，展現竹市的熱情與活力，進一步鞏固台日城市夥伴關係。