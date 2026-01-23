邱臣遠遭指控性騷擾 市府啟動調查釐清：當事人澄清未曾指控

新竹市政府說明，經會議釐清後，當事人澄清未曾指控性騷擾。（新竹市政府提供）

新竹市副市長邱臣遠近日遭媒體指控，稱他疑似在代理市長期間性騷擾女同仁。對此，邱臣遠本人出面否認，強調相關說法子虛烏有，並要求市府啟動調查以捍衛清白。對此，新竹市政府說明，雖未接獲當事人正式申訴，但知悉情況後，已依相關法規啟動事實釐清程序，並安排公正第三人調查，經會議釐清後，當事人澄清未曾指控性騷擾，市府也將持續強化職場管理與溝通訓練。

有關近日媒體報導本府邱副市長發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，市府對外說明如下：

有關近日媒體報導本府邱副市長發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，雖迄今本府並無接獲當事人提出正式申訴，然本府知悉後旋即於1月22日依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條第2項規定，啟動相關事實之必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。

經通知雙方後，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，因此本府於1月23日遂邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議。

經會議釐清事實後，當事人澄清從未指控邱副市長涉及性騷擾情形，至於邱副市長對於其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方並就本事件委請市府代為對外說明已達成共識。

本府未來將強化主管階層情緒控制與溝通技巧之教育訓練，以創造友善職場環境。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

