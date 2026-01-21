邱臣遠遭控性騷女員工還要求「上廁所要跟」 邱反駁：已請市府調查

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間，疑對市府女員工性騷擾。（資料照片／王侑聖攝）





新竹市副市長邱臣遠遭指控在代理市長期間，疑對市府女員工性騷擾。邱臣遠今天（21日）回應，相關說法皆為子虛烏有，他已要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

根據《風傳媒》報導，邱臣遠在代理新竹市長的1年5個月期間，要求市長室除非是他本人指示「不用跟」的行程，否則一律需安排人力隨行。期間更曾對一名女員工表示「就連我上廁所都要跟」，相關言語讓該名女公務員感到不適，並開始蒐證。

在高虹安回鍋市長後，聽聞有疑似性騷的狀況，第一時間就將該公務員調離現職，並提供完整的申訴管道與請市府各層協助。





對此，邱臣遠回應，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。





新竹市府則說，申訴管道暢通，對任何案件市府都依法、依程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。（責任編輯：殷偵維）