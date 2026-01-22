邱臣遠遭控性騷 竹市府將釐清

近日有媒體報導新竹市副市長邱臣遠疑似涉入職場性騷事件，邱臣遠已嚴正聲明相關指控皆為子虛烏有，並主動要求市府重啟調查。市長高虹安22日受訪時強調，已成立由外部專家組成的釐清小組，將依程序嚴謹處理，還原事實真相。

邱臣遠聲明指出，該報導所引述的相關說法完全是不實指控，這類子虛烏有的言論已對其個人及市府名譽造成極大傷害。為求盡速還原事實真相，邱臣遠強調已主動要求市府啟動調查程序，並表示為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

對此新竹市府發言人楊寶楨也透過臉書為邱臣遠打抱不平，直指此為「潑髒水」的政治攻擊。楊寶楨表示，邱臣遠在代理市長期間1天工作超過15小時，治理風格果斷且擅於溝通，品格正直並對女性同仁相當尊重。

針對有議員質疑市府包庇加害人或調離被害人，高虹安昨澄清，今年1月得知情況後，第一時間即依據當事人意願及相關法規，進行工作重新分配與最妥適的處理，絕非外界所言處置不當。

高虹安指出，雖然市府至今尚未收到當事人的正式申訴提案，但基於對職場正義的重視，市府已主動成立釐清小組，為杜絕「球員兼裁判」的疑慮，小組成員將聘請具備專業背景，且列於勞動部專家資料庫中的外聘委員參與調查。

高虹安最後呼籲，希望外界在調查結果出爐前保持理性，不要妄下定論，市府將確保所有程序正確、依法、合法完成，透過公正的行政調查還原真相。