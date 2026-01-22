邱臣遠遭控性騷 高虹安：市府第一時間啟動關懷保護程序

照片來源：新竹市政府

針對新竹市副市長邱臣遠遭控性騷一事，新竹市長高虹安今（22）日於媒體聯訪時回應，市府人事處於今年1月間知悉員工疑似遭受主管不當行為疑義，市府第一時間即依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》第35條及《性別平等工作法》第13條規定，尊重當事人意願，適度調整其辦公場所，並啟動必要的關懷與保護程序，同時提供員工協助管道，並協助其提起申訴。

高虹安說明，截至目前為止，市府尚未接獲提出正式申訴，後續仍將持續關懷當事人的身心狀況與工作安排，並依相關法令規定就相關事實進行釐清。她強調，市府「絕無漠視或包庇」，將秉持客觀、公正、不偏袒的原則審慎處理，以確保員工權益並維護友善、尊重的職場環境。

另外，針對相關報導，新竹市政府發言人楊寶楨21日晚間表示，看到有關邱臣遠的相關內容，讓人感到不平，認為這是典型的「潑髒水」、惡意貼標籤與政治攻擊。她強調，市府治理憑成績說話，並呼籲杜絕政治惡鬥。

楊寶楨指出，邱臣遠在代理市長期間身兼數職、兢兢業業，常常一天工作超過15小時，幾乎沒有太多休息時間，其治理風格果斷明快、擅於溝通協調，品格正直，且對女性同仁一向相當尊重。

楊寶楨進一步說明，在高虹安停職期間，邱臣遠是在市長既有「10大施政策略」的架構下，秉持「延續、穩定、創新」精神，持續穩健推動市政，並率領市府團隊順利度過大罷免期間的各項考驗，讓市政運作持續保持穩健。

楊寶楨也列舉市府近年多項具體成果指出，新竹市正穩步朝向「零負債城市」目標邁進，市府3年來累計還債83億元，平均每位市民減債超過1.7萬元，人均負債已降至4911元。

此外，新竹市於2025年英國「幸福城市指數」（Happy City Index）中名列全球第75名，為全國第2、非6都第1；邱臣遠於代理市長期間，也獲頒「台灣傑出永續治理首長獎」地方組楷模獎。在2025年媒體舉辦的縣市競爭力評比中，新竹市拿下「一般縣市組亞軍」並獲得「年度最佳進步獎」；而在2025年另一家媒體的永續幸福城市評比中，新竹市於文教面向更勇奪全國第1。

