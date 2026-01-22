即時中心／顏一軒、許雯絜報導

新竹市副市長邱臣遠昨（21）日遭指控在代理市長期間，疑涉入性騷市府女員工的爭議，但他已發出聲明駁斥強調，相關控訴皆為子虛烏有，並主動要求竹市府調查。對此，新竹市長高虹安今（22）日回應，迄今尚未收到當事人正式申訴提案，但未來會主動成立由外聘委員所組成的「釐清小組」調查，期盼外界現階段勿「妄下定論」。





今早10時，高虹安前往新竹市稅務局，出席2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動，並於會後接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對邱臣遠相關事件，高虹安表示，任何在職場中對於同仁有不當行為的爭議，竹市府絕對都是會提供順暢的申訴管道，並且依法、依程序進行最嚴謹處理。

關於部分議員質疑有包庇加害人或調離被害人的處置，高虹安澄清，今（2026）年1月間，竹市府知悉有相關情況後，立刻依據當事人意願及相關法規，將當事人的工作重新分配的方式，進行最適當的處理。

她強調，竹市府後續會主動成立「釐清小組」調查，惟因迄今尚未收到當事人正式提案，這部分在法律有規定，該怎麼做就怎麼做，希望外界在相關程序進行前勿「妄下定論」，靜待釐清小組的成立。

至於部分議員質疑「球員兼裁判」的問題，高虹安則說，所聘請的外聘委員不但具有專業，而且是在勞動部資料庫中可查詢到的，因此這一切的疑慮，大家都可以先暫時放下；讓對於本案不必要的關心，可藉由程序盡量正確、依法、合法來走，才能夠還給事件最終的真相。

邱臣遠則指出，媒體報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害；為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

快新聞／邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查

新竹市副市長邱臣遠。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查

更多民視新聞報導

柯美蘭要選竹北市長？柯文哲皺眉回應了：台灣不缺謠言

高虹安靠藍白合就能躺著選？最新民調：綠營「這人」支持率最接近她

邱臣遠再爆性騷爭議！疑似要求竹市府女公務員「連我上廁所都要跟」

