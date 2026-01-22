邱臣遠遭爆性騷女公務員 高虹安證實成立釐清小組調查

新竹市副市長邱臣遠昨遭網路媒體爆料,在擔任代理市長期間疑似對女性公務員有性騷擾言行,引發各界關注。據報導,邱臣遠在代理市長1年5個月期間,要求市長室所有行程都須安排人力跟隨,其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」,讓女員工感到不適並開始蒐證。邱臣遠已回應相關指控子虛烏有,並請市府啟動調查。

新竹市長高虹安今日證實,市府於今年1月知悉此情況後,已依當事人意願重新分配工作,並立即將女員工調離原職務,提供申訴管道。高虹安強調,市府一定會提供順暢的申訴管道,依法、依程序以最嚴謹方式處理。目前市府尚未收到當事人正式申訴,因此主動成立釐清小組進行調查。

針對議員質疑市府「包庇加害人」或「調離被害人」的處置,高虹安特別澄清,市府在1月間知悉後,立即依據當事人意願及相關法規,透過工作重新分配方式妥善處理。她也回應外界對「球員兼裁判」的疑慮,表示釐清小組將聘請外聘委員,且外聘委員具備專業,可在勞動部相關資料庫中查詢。

新竹市政府人事處表示,第一時間即依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條規定處理,並啟動必要的關懷與保護程序。市府強調將秉持客觀、公正、不偏袒原則審慎處理,以確保員工權益並維護友善、尊重的職場環境。高虹安呼籲外界在調查程序啟動前,不要妄下定論,靜待釐清小組成立後啟動調查,還原事件真相。

