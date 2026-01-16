邱臣遠選竹北市長？ 地方炸鍋︰民眾黨別再派「空降人選」

民眾黨新竹縣議員林碩彥說，民眾黨黨中央在討論竹北市長人選時，應優先傾聽在地聲音，尋求最佳整合模式，讓選舉能夠順利推動。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市副市長邱臣遠昨透露將轉戰竹北市長，民眾黨前主席柯文哲昨晚即低調回到新竹本命區督軍，並與大新竹地區黨公職及擬參選人會面，此訊息引發竹北地方人士齊炸鍋，不分黨派多認為民眾黨「不適合」再派空降人選。

民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，關於竹北市長人選，原則上將採黨中央統一提名方式產生。兩週前，黨內高層已向地方說明報名機制，但屬黨內初選程序，未對外公開名單。黨中央預計3月後視報名情形決定是否進行初選，若僅1人報名將直接徵召。

林碩彥說，民眾黨一向強調公開透明，不論現任或挑戰者皆須依程序進行。他本人7年深耕竹北，歷經多次選戰，為地方累積穩固基礎，竹北市長人選應在地方先達成共識，再由黨提名。他認為，黨中央在討論竹北市長人選時，應優先傾聽在地聲音，尋求最佳整合模式，讓選舉能夠順利推動。

無黨籍新竹縣議員邱靖雅表示，上次民眾黨在竹北市長提名空降的人選，後因酒駕事件無聲消失，讓支持者失望。這一次又傳出一位跟地方幾乎沒有任何淵源的人選。尤其是總統大選柯P在竹北拿最高票，勝過藍綠，若派出一位大家都不認識、也沒有認同感的人，這讓基層相當不能接受。

邱靖雅說，她接到很多民眾黨支持者的反映，問：「中央到底把我們當成什麼？是不是以為只要我們支持民眾黨，不管派誰出來，我們都一定得買單？」她認為，民眾黨並不是靠組織動員的政黨，而是靠理念。未來任何一位代表民眾黨的參選人都應符合黨的政治理念與價值；否則，「我都認為是在侮辱支持者」。黨中央應該多看看在竹北深耕的黨內幹部或其他優秀的人才。

對於邱臣遠擬參選竹北市長，國民黨新竹縣議員林禹佑表示，他認為有待觀察、有待商榷。不只是民眾黨，國民黨也有多位在竹北市深耕的地方民意代表，反觀邱副市長本人未曾著墨在新竹縣，他認為不適合參選竹北市長，靠民眾黨的支持者是有限的，更不用說能獲得中間選民甚至藍軍的支持，邱想獲得勝選「困難相當高」。

由於「藍白合」的可能性，地方咸認為新竹縣長選舉動向牽涉到竹北市長人選，在邱臣遠轉戰竹北市長的消息傳開後，基層對於竹北市人選傳聞深感不安，支持者抱怨：「竹北沒有人了嗎？」 #

針對竹北市長人選，新竹縣議員邱靖雅認為，民眾黨不應再派空降人選，黨中央應該多看看在竹北深耕的黨內幹部或其他優秀的人才。(記者廖雪茹攝)

國民黨新竹縣議員林禹佑表示，他認為邱副市長並不適合參選竹北市長，靠民眾黨的支持者是有限的，勝選有難度。(記者廖雪茹攝)

