邱若華揭國旅困境 卓榮泰坦言「不信」觀光署99%滿意度

國民黨立委邱若華今（25）日質詢行政院長卓榮泰，並針對國內旅遊現況進行討論。邱若華指出，今年前七個月台灣出境旅遊人數高達1087萬人次，年增10.5%，預估全年出國人數可能突破1850萬人次再創新高，但同期入境旅客僅435萬人次，年增率不到10%，交通部八月中更下修今年來台旅客預估量，從原本千萬人次降至九百萬人次。

針對邱若華的質詢，卓榮泰坦言不會相信觀光署對國旅調查的「滿意度」99%的數字。（圖／國會頻道）

卓榮泰回應表示，台灣最著名的觀光景點太魯閣，經過0403地震後到現在還沒有全速恢復，加上今年颱風頻繁，也讓許多人在安排行程時受到影響。他認為國內旅遊在交通和住宿方面都應該有政策支持，交通部確實提出對國內住宿旅遊優惠的相關政策。

立法委員邱若華。（圖／國會頻道）

邱若華進一步比較鄰近國家觀光復甦情況，日本2024年已突破3100萬旅客，超越疫情前水準，韓國和馬來西亞也都回到八九成，反觀台灣2024年下半年只回到六成到七成。卓榮泰分析，國內住宿價格是否更合理、交通網服務是否更全面周全，都是交通部明年推升內需、增加觀光政策的重點，從明年三月開始將有平日住宿、假日生日補助等相關措施。

邱若華引用入口網站針對國內觀光環境的調查數據，數據顯示，57.4%民眾對國內旅遊表示「非常不滿意」、「不滿意」；「滿意」、「還算滿意」的僅24%。她接著提出觀光署旅遊狀況調查報告，該報告顯示「滿意度」高達99%，詢問卓榮泰是否相信這個數字。

卓榮泰直言：「我不會相信這樣的數字，可能問題的設定有問題，但都不應該有這樣的數字。」邱若華指出，政府手上的評估數據與國人實際感受落差如此之大，令人質疑政府能否發現真正問題。

交通部長陳世凱補充說明，國旅逆差或人數逆差並非今日才發生，已持續36年。他表示台灣是外貿型國家，當經濟狀況好的時候，出國人數就會增加，這是長期存在的現象。

