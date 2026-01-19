邱莉莉攜手南廠保安宮歲末送暖 號召善心人士捐贈南家扶刀削麵1128公斤





台南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，共同號召信眾及善心人士，募集淳新金讚刀削麵1128公斤，捐贈給家扶基金會南台南家扶中心。19日上午10點在南廠保安宮舉行捐贈儀式，南家扶中心主任李保良出席捐贈儀式，感謝各界關懷支持家扶兒。

李保良說，南台南家扶中心今年在台南扎根一甲子，多年來集結社會善心大眾的力量，得以推動經濟弱勢家庭的扶幼工作。60年來隨著社會形態改變，家扶不只提供服務家庭經濟上的支持，更陪伴孩子走過各項培力計劃的增能歷程。感謝本次捐贈的個人及團體，保安宮董事長余櫻柳及議長邱莉莉亦長期關心家扶工作，透過物資的奧援為家扶加油打氣。有各界資源的挹注與支持，讓受扶家庭感受來自各界的溫暖。

此次捐助南家扶的善心人士有：南廠保安宮董事長余櫻柳捐贈淳新金讚刀削麵300包；信眾王煙煌、勝強企業公司、得勝水電公司各捐贈淳新金讚刀削麵200包；退休書記官潘敏捷、錢昭琴、蔡宜芳、淳新特產各捐贈淳新金讚刀削麵100包；吳紅靜、王怡文、王懷玉、王宥竣、楊美珠各捐贈淳新金讚刀削麵50包；吳秉璋、莊晏禎、吳怡瑩、林凱翔、許采蓁、鄭勝維、宋彥瑜、張欽星、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶各捐贈淳新金讚刀削麵30包。各界總共合捐1880包(每包重 0.6公斤 )，合計總重1128公斤。白蓮聖母會亦捐贈新台幣2萬元助學金。

