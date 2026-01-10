邱議瑩再炒「接棒」話題 林岱樺酸：不是遊戲 更非表演

立委邱議瑩今早與市長陳其邁在一場趣味賽事完成「交棒」，事後她在社群平台發文「接棒拚！高雄贏！」。（邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選下周將啟動電話民調，各陣營動作頻頻。高雄市長陳其邁今（10）日出席高雄富邦馬拉松，與立委邱議瑩在活動中有一段「交棒」的橋段，邱高喊「接棒拚！高雄贏！」，被外界解讀為再度操作「接班」意象，也讓初選戰火延燒到跑道上。勁敵立委許智傑笑說，「也有很多市民希望我可以『傳陳』」；林岱樺則酸「接棒不是遊戲，更不是表演」。

事實上，邱議瑩陣營自去年底釋出陳其邁「獻聲」力挺影片，陳其邁提到「恨不得現在就把棒子交給她」，引發是否「指定接班」爭議。該段話原出自去年6月麗星郵輪首航典禮，當時陳其邁一句玩笑話，被市府緊急澄清未指涉特定人選，但「接棒說」此後成為邱議瑩競選的重要政治符號，並持續被放大解讀。

今天高雄富邦馬拉松場合，陳其邁為選手加油，現場氣氛熱絡，更與邱議瑩「交棒」互動，邱事後在社群平台發文，「接棒拚！高雄贏！」，象徵高雄市政團隊的延續與接力，試圖在民調前鞏固支持。

邱議瑩直說，「我跟其邁市長已經認識很久了，所以我們的默契其實蠻好的」，今天所謂交棒動作，其實就是自然而然地發生；不過，她也希望未來高雄市政也是一棒接一棒交給邱議瑩，讓她延續高雄的榮光。

不過，對手對此不埋單。許智傑笑說，過去他也曾穿恐龍裝與陳其邁趣味跑步，「也很有趣呀！趣味競賽重的就是單純的趣味呀！」他並透露今早在林園掃街時，不少市民希望他能「傳陳」，繼續帶領高雄發光發熱，語帶反擊「接棒」並非邱的專利。

林岱樺則直言，「接棒不是遊戲，更不是表演」，強調高雄正面臨結構性問題，不能只求穩定，而要推動一場「大改革」。她指出，自己將承擔市長該有的壓力與責任，從產業、公共建設到社會安全網進行系統性檢視，不是只把事情做完，而是把陳其邁建構的高雄發展延續徹底之外，走向下一個10年的需求。

賴瑞隆則回到政策面，他指出，馬拉松場地世運主場館正是他熟悉的場域，曾見證高雄大型活動與國際賽事發展。他強調，自身的運動員背景與全民運動理念，未來將持續推動各區成立運動中心，並爭取更多運動賽事在高雄舉辦。

