邱議瑩再秀語錄圖卡 歌手許志豪特別現身鳳山為前老闆站台

邱議瑩社群發文再分享阿扁認證她是最強母雞的圖卡。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選逐漸白熱化，立委邱議瑩11月30日在鳳山區舉辦首場大型造勢，前行政院長蘇貞昌、立委黃捷、林楚茵、邱志偉都到場力挺。邱議瑩今(2)日在社群再度發文，分享五張圖卡中一張特別令人驚訝，歌手許志豪原來曾是她多年前的立法院法案助理。圖卡中也收錄了許志豪的話語：「21年前我還沒進演藝圈，是邱議瑩辦公室的助理。我熟識的她，是最有溫暖的心、最認真的態度，完成選民對她的寄託。」

邱議瑩在貼文中寫下「早安！謝謝阿扁總統跟同事們的肯定。」她也提到，當天站台的兩位歌手羅文裕、許志豪，都是她多年情誼深厚的好友。邱議瑩透露，許志豪是當年陪著她在立法院熬夜、衝法案的貼身助理。兩人在後台也相互擁抱，情誼深厚、難能可貴。邱議瑩表示，看見昔日助理成為舞台上發光的人，卻仍不忘回來支持自己，「真的非常感動」，也成為她在選戰路上繼續向前的力量。

「看到他現在在演藝路上發光發熱，我真的替他感到驕傲。更感謝他願意回來為我加油，這份心意讓我很感動。」她說，自己會繼續用踏實的腳步爭取市民肯定，守護大家共同熱愛的高雄。

許志豪(右)曾是邱議瑩立法院法案助理，應邀在前老闆鳳山首場大型造勢現身支持。 圖：邱議瑩競選總部/提供