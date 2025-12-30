邱議瑩初選催票影片3連發 陳其邁獻聲：恨不得現在就把棒子交給她 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入最終階段，立委邱議瑩今（30）日一次推出3支關鍵催票影片，力邀前行政院長蘇貞昌與市長陳其邁現聲力挺。影片中，蘇貞昌以「選得贏、做得好」定調接班標準；陳其邁更感性自曝認識邱議瑩超過 30 年，高度讚賞其視野與格局，直言「恨不得現在就把棒子交給她」。

邱議瑩今日推出催票影片，蘇貞昌表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，呼籲市民在電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則是說：「邱議瑩委員，我認識她超過二、三十年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」

廣告 廣告

邱議瑩初選催票影片3連發 陳其邁獻聲：恨不得現在就把棒子交給她 7

邱議瑩強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩」。影片呈現與民眾的熱情互動，造勢大會上的團結氛圍與高雄市政的進步，展現準備好接棒陳其邁，讓高雄持續前進的氣勢。

邱議瑩團隊補充，電話民調期間為1月12日至17日晚間，呼籲市民在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。團隊並表示這3支影片會在電視與社群上播放，歡迎支持邱議瑩的朋友一起轉發，一起贏，讓高雄越來越好。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅唯仁涉攜「大批台積電機密」投奔對手 王鴻薇要求工研院拔院士資格

鄭麗文「講白」要徵召李四川選新北？ 黃國昌淡回尊重

【文章轉載請註明出處】