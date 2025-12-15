邱議瑩前鎮座談會再爆滿 鍾年晃、陳柏惟站台力挺接棒市政

立法委員邱議瑩14日在高雄前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，吸引近千名民眾到場參與，現場人氣爆棚、氣氛熱烈。這已是她第五度在前鎮舉辦座談活動，持續以面對面方式與鄉親交流地方需求與城市願景，展現深耕基層的行動力。

↑圖說：邱議瑩14日在前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，活動湧入近千名民眾。（圖片來源：邱議瑩服務處提供）

活動中，資深媒體人鍾年晃分享與邱議瑩、陳其邁市長的互動趣事，笑談兩人不僅在立法院共事多年，私下情誼也相當深厚，甚至會在邱議瑩生日時相約唱歌。他指出，能與陳其邁有如此默契與信任者並不多，從治理理念到做事風格都高度契合，認為邱議瑩是最了解市政脈絡、也最能無縫接軌市府施政的人選。

廣告 廣告

↑圖說：鍾年晃(左)、陳柏惟(右)力挺邱議瑩接棒陳其邁。（圖片來源：邱議瑩服務處提供）

立院榮譽顧問陳柏惟則以「能屈能伸」形容邱議瑩，指出她在對的事情上堅持到底，面對不合理則勇於對抗，直率鮮明的性格與高雄人敢愛敢恨的精神不謀而合，也公開表態力挺她是適合帶領高雄前進的市長人選。

邱議瑩致詞時，針對高雄產業發展提出「創世紀計畫」，因應台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，目標創造十萬個優質就業機會，並透過產學合作培育更多科技人才，為城市產業升級注入新動能。她同時提出「新生兒希望帳戶」構想，期盼從出生起為下一代打造更穩定的生活基礎。

↑圖說：邱議瑩與現場民眾熱情互動。（圖片來源：邱議瑩服務處提供）

前鎮、小港區議員參選人林浤澤也到場聲援，表示邱議瑩與陳其邁同樣重視團隊合作與夥伴關係，長年為高雄與台灣打拚的精神令人感佩，並期待號召更多年輕世代加入行列，攜手為高雄未來努力。

更多品觀點報導

高市圖《好繪芽》繪本創作班啟動招募 培育原創新芽打造創作基地

高雄淨零學院發表首本ISO淨零專書 明年第一季證照課程同步揭曉

