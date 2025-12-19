邱議瑩勤走基層聽民意 市場掃街婆媽熱情氣氛熱烈

記者鍾和風/高雄報導

民進黨高雄市長初選4搶1，進入倒數一個月的激戰。邱議瑩18日在苓雅區人和里林志田里長、正大里陳錦宏里長、永康里蔡長志里長、新興區正氣里沈玉玲里長，以及立委黃捷服務團隊陪同下，掃市場拜票。

邱議瑩勤走基層聽民意。(圖/高婕翻拍)

邱議瑩最新媒體民調居於第一、唯一突破五成的支持，繼續勤走基層，到苓雅區具代表性和人潮的武廟公有市場拜票，與民眾問候、互動，親民的作為也受到基層熱烈反應。

廣告 廣告

婆婆媽媽熱情與邱議瑩相擁，展現邱議瑩在市場超人氣和親和力。(圖/高婕)

市場中遇美濃的客家人的攤商，看到邱議瑩來拜票也備感親切，特地贈送蘿蔔糕給予祝福；另有攤商送肉粽表達對邱議瑩的支持，婆婆媽媽等菜籃族也熱情與邱議瑩相擁，展現邱議瑩在市場超人氣和親和力。

邱議瑩表示:大哥大姐有夠熱情，很喜歡市場這麼親近、充滿人情味的感覺，她將「持續一步一腳印，會奮力為高雄拚!

