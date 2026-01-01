邱議瑩包場《冠軍之路》與退役球員見證熱血

▲高雄市長參選人邱議瑩於今天舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，邀請多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞。(圖／立委邱議瑩辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄市長參選人邱議瑩於今(1)日舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，並邀請導演龍男・以撒克・凡亞思映後座談，分享拍攝歷程與幕後故事。邱議瑩除感謝他在電影正式上映的重要日子撥空參加活動外，也邀請多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞。龍男說，拍攝過程中也感謝邱議瑩的諸多幫忙，今天她特別包兩場，可看得到她對基層選手與棒球產業的用心。

▲邱議瑩邀請的棒球界前輩包括全壘打王趙士強、前統一獅與興農牛投手杜福明等棒球界前輩。趙士強特別強調，能有個「喜歡棒球的市長」一定會好好照顧大家。(圖／立委邱議瑩辦公室提供)

邱議瑩說，今天邱議瑩邀請的棒球界前輩包括全壘打王趙士強、前統一獅與興農牛投手 杜福明、中信兄弟二壘手 岳東華，以及台鋼雄鷹二軍總教練 林振賢。趙士強特別稱讚，期待邱議瑩未來若當市長，能有個「喜歡棒球的市長」一定會好好照顧大家。

廣告 廣告

▲邱議瑩也邀請包括高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一棒後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊以及高苑工商董事長余政憲和多位資深棒球迷共襄盛舉。(圖／立委邱議瑩辦公室提供)

此外，她也邀請多支基層與青年體育團隊到場觀影，包括 高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一棒後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊、前鎮明正國小體操隊，以及高苑工商董事長余政憲和多位資深棒球迷共襄盛舉。

邱議瑩表示，新年的第一天，能和跨世代球員齊聚一堂，共同重溫台灣棒球的榮耀時刻，她感到特別溫馨，也展現世代傳承的精神。「正因為對棒球的熱愛，彼此的距離得以拉近。」她希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，持續累積台灣的自信與能量，讓世界看見台灣，也讓 Team Taiwan 在國際舞台上持續閃耀光芒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台南好Young跨年晚會 元旦凌晨2點恢復主場地市容

高雄跨年倒數驚傳槍響 1男1女中彈 警逮1嫌

高雄跨年好狂！臺韓卡司齊聚高雄 跨年花火閃耀迎2026