邱議瑩包場《冠軍之路》邀見證熱血 跨世代球員重溫台灣榮耀時刻

照片來源：邱議瑩競選辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩於元旦舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，並邀請導演龍男・以撒克・凡亞思親臨映後座談，分享拍攝歷程與幕後故事。她表示，導演是她好姐妹、立委蘇巧慧的先生，兩人私交不錯，並感謝導演在電影正式上映的重要日子撥空參加活動。

龍男表示，拍攝過程中也感謝邱議瑩諸多幫忙，今天她特別包兩場，可看得到她對基層選手與棒球產業的用心。

邱議瑩說，她特別邀請多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞、見證熱血，包括全壘打王趙士強、前統一獅與興農牛投手杜福明、中信兄弟二壘手岳東華，以及台鋼雄鷹二軍總教練林振賢。

趙士強特別稱讚，期待邱議瑩未來當市長，若能有個「喜歡棒球的市長」，一定會好好照顧大家。

此外，邱議瑩也邀請多支基層與青年體育團隊到場觀影，包括高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一班後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊、前鎮明正國小體操隊，以及高苑工商董事長余政憲，和多位資深棒球迷共襄盛舉。

邱議瑩強調，新年的第一天，能和跨世代球員齊聚一堂，共同重溫台灣棒球的榮耀時刻，讓她感到特別溫馨，也展現世代傳承的精神。她表示，「正因為對棒球的熱愛，彼此的距離得以拉近。」

邱議瑩希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，持續累積台灣的自信與能量，讓世界看見台灣，也讓Team Taiwan在國際舞台上持續閃耀光芒。

照片來源：邱議瑩競選辦公室

