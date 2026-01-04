邱議瑩啟動全市大車掃 本命區旗美出發

▲ 高雄市長參選人邱議瑩今（4）日正式啟動全市大車掃行程，首站自本命區大旗美出發，沿途鄉親熱情齊聚，揮手高喊「邱議瑩加油」、「凍蒜」聲不斷。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長參選人邱議瑩今（4）日正式啟動全市大車掃行程，首站自本命區大旗美出發，沿途鄉親熱情齊聚，揮手高喊「邱議瑩加油」、「凍蒜」，美濃農會總幹事也現身車隊，展現基層力挺的強大動能，也為選戰倒數計時階段做衝刺。

▲ 車掃前邱議瑩也感謝那麼多的姐妹們來加油，讓她信心大增。她想她會贏得最後的勝利，大家一起努力。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，昨天政見會發表後，收到許多地方鄉親的肯定，不少人回饋她是四位候選人中表現最完整、口條最清晰，政策願景也最到位。她說，這樣的表現除了來自與團隊反覆準備，更源於自己從小跟著父親走上街頭、聽人演講，甚至小學就曾站在人群前街講，自然相當熟悉、不會怯場。邱議瑩也說，能把對高雄的政策願景清楚說明，讓市民真正理解，是她重視的事情。

▲ 立委黃捷今天特別來爲邱議瑩助陣。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩也指出，進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布。

邱議瑩也向黨內其他三位夥伴喊話，表示大家都為這場選戰全力以赴、相當辛苦，期盼彼此相互鼓勵、一起加油，展現團結向前的力量。

陪同邱議瑩車掃的立委黃捷也表示，哈瑪星代天宮是高雄起源的中心，那來到這邊也希望可以傳承市長陳其邁，希望能讓邱議瑩順利接棒，繼續讓高雄發光發熱，所以今天跟哈瑪星協會的理事長，都紛紛站出來，這邊有在地的鄉親都很期待議瑩委員可以接下市長初選勝利的棒子，延續陳其邁的光榮，讓哈瑪星的繁榮越來越順利，越來越發光發熱。

