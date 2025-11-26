邱議瑩啟動「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會

邱議瑩第六場政策發表會表示將啟動「高雄創世紀任務」。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今(26)日舉行第六場政策發表會「樂業高雄」，表示將啟動「高雄創世紀任務」，透過興建南星24小時新機場、全面加強AI基礎建設，並結合高雄產官學能量及發展氫能源製造業，藉由智慧高雄燈塔計畫、百家企業補助百萬鼓勵數位轉型，協助農漁業和傳統產業提升生產效能，預計將在5年內新創10萬個優質工作機會。

邱議瑩表示，自己率先提出在南星計畫區一帶興建24小時新國際機場的願景，以填海造陸方式提供營建土方去處，將能夠大幅提升客運及貨運運量、爭取更多全球航班、讓台積電等高科技產品和農漁產品就近從高雄出口，和高雄港共構「貨運海空30分鐘互轉」基地，增加國際競爭力；原小港機場則改建為國際會展中心，並解除周遭限高令，帶動旗津、前鎮、小港、林園、大寮等地都市更新。

美國在24日宣布「創世紀任務」，傾全國之力整合政府與民間資源，提升AI及科學研究實力。邱議瑩說，高雄是台灣半導體產業領航城市，將全力推動AI基礎建設與「智慧高雄燈塔計畫」，整合世界第九的輝達與鴻海合作算力中心、市府單位、在地大專院校與龍頭企業能量，完善產業生態系，吸引新創產業聚落進駐，並爭取行政院「AI新十大建設」重點產業如矽光子、散熱等落腳高雄，啟動「高雄創世紀任務」。

邱議瑩接著表示，算力即國力，但算力需要巨量能源支撐，將會和已有成熟技術的中山大學等單位合作發展氫能源，為高雄提供符合2050淨零轉型、國際企業要求且穩定的能源，成為台灣氫能源製造之都，逐步擺脫能源進口依賴，也避免危急時刻能源供應遭斷鏈風險。

農漁業一向「靠天吃飯」，對此邱議瑩主張持續導入智慧科技應用，減輕作業負擔，擴大建立可追溯生產履歷農漁產品，並且藉由租賃方式提供生產設備，提高產值與收入，也鼓勵青年加入，走出傳統農業看天吃飯格局。

邱議瑩進一步說，智慧科技也會是傳統產業的好幫手，將擴大推動智慧高雄燈塔計畫中「數位孿生(Digital Twin)」技術，並提供「百家企業補助百萬低利貸款」，結合技職人才循環引擎計畫，鼓勵企業加速數位轉型。

邱議瑩總結，根據前述6項方針，加上台積電等高科技產業生態系、鴻海捷運黃線Y15聯開案、特貿三公辦都更案等大型開發案，預估在未來5年內新創10萬個優質工作機會，將持續媒合亞洲資產管理中心高雄專區資金，協助產學資源投資新創與青創業者，培育獨角獸企業，打造高雄成為樂業的領航城市。

邱議瑩率先提出在南星計畫興建24小時新國際機場，和高雄港共構「貨運海空30分鐘互轉」基地，增加國際競爭力。 圖：邱議瑩競選總部/提供