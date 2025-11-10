邱議瑩喊投她就是支持鄭麗文？柯志恩回應了

▲國民黨立委柯志恩說，綠營為了初選蹭聲量。（圖／柯志恩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 近日國民黨主席鄭麗文追思共諜引反彈，欲參加高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩就喊出，「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。對此，有望成為國民黨高雄市長參選人的柯志恩反嗆，動不動就拿她來蹭聲量，反問「那是不是可以說支持邱議瑩，就是支持總統府養共諜？支持國安局養共諜呢？照她的邏輯就是這樣子。」

邱議瑩今早搶頭香到中央黨部領表登記，參加高雄市長初選。她說，這也是告訴所有高雄市民「我準備好了，要一起努力讓高雄贏」；她也要求柯志恩回應是否支持「鄭麗文路線」，否則「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。

針對民進黨初選開始登記，有綠委喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，是否會變成負面評價？柯志恩受訪時表示，還好啦，因為民進黨目前正在初選，動不動就拿柯志恩來蹭聲量，我們都已經習以為常，所謂「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，那是不是可以說支持邱議瑩，就是支持總統府養共諜？支持國安局養共諜呢？照他的邏輯就是這樣子。

柯志恩說，針對這個問題，鄭麗文已經講得非常清楚，當初他就是只是單純要紀念228政治受難者，關於任何主辦單位的邀請函，跟媒體採訪通知不一樣，主辦單位應該來說清楚。對於我們的史觀來看，吳石就是百分之百顛覆中華民國政權的共諜，這個部分是背叛跟忠誠之間，要分得非常清楚。

柯志恩認為，民進黨沒有臉來說鄭麗文追思共諜，民進黨以轉型正義之名，其實也追思不少共產黨員，這點到底要怎麼樣的雙重標準，事實會說話，千萬不要因為政治的操作，來忽略到正式的，我們未來的真的事實的問題。

