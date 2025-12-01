邱議瑩喊接班高雄市長 陳其邁：初選交由市民最後決定

陳其邁強調決定民進黨市長初選的是市民，幾位參選人也是君子之爭。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立委邱議瑩昨天在初選造勢場以市長接班人為口號，前總統陳水扁也表態支持邱議瑩，陳其邁本人今(1)日在議會市政總質詢接受媒體聯訪表示，幾位參選人都非常優秀也非常努力，在國會表現都非常好，但強調決定的人是市民，可以看他們過去的努力與城市未來發展願景，彼此就是君子之爭。

陳其邁說，他看幾位也都非常有風度，沒有彼此批評，甚至在很多政見發表會，都有看到不同公職，有的站這個、有的站那個，彼此的競爭是君子之爭，也沒有傷了和氣，他覺得就繼續，初選就交由市民來做最後的決定，因為我們是全民調，不是只有民進黨的黨員可以表示意見，是由市民來共同決定民進黨的市長提名候選人是誰，他覺得非常好，就讓大家持續努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。

