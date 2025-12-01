邱議瑩喊接班 陳其邁：初選交由市民決定

▲陳其邁今天針對市長初議題時，仍保持一貫態度未正面回應，僅強調四位參選人都非常優秀、努力，決定的是市民，他期盼這場初選就是君子之爭。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選4立委參選人力拚出線，前總統陳水扁在廣播節目中透露自己的「第六感」，指高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩；對此，陳其邁今（1）日受訪時仍保持一貫態度未正面回應，僅強調四位參選人都非常優秀、努力，決定的是市民，他期盼這場初選就是君子之爭。

陳其邁也認爲，這四位參選人都非常有風度，沒有彼此批評，甚至在很多政見發表會，都有看到不同公職，他們有的戰這個、有的戰那個。彼此的競爭是君子之爭，也沒有傷了和氣，我覺得就繼續。

陳其邁強調，初選就交由市民來做最後的決定，因為民進黨做的是全民調，不是只有民進黨的黨員可以表示意見，是由市民來共同決定民進黨的市長提名候選人是誰。他覺得非常好，就讓大家能夠持續的努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。

