邱議瑩喊「一人一信」抗議南韓！ 名醫提TWICE來台盛況酸爆

韓國電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，賴清德總統10日表達「希望韓國能尊重台灣人民的意志」。（范揚光攝）

南韓電子入境卡系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，雖然外交部持續交涉反應，但至今仍未獲得更正。民進黨立委邱議瑩昨（10）日表示，應發起一人一信向駐台北韓國代表部抗議，呼籲立即更正錯誤，「讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒」，此番言論讓胸腔科醫師蘇一峰看傻眼，開酸綠營之前還引韓團TWICE來台開演唱會自豪有閒有錢，如今卻要嗆「中國台灣」？

總統賴清德上月21日談到南韓女團TWICE來台開唱，稱近年韓國巨星來台開演唱會受歡迎，許多人不僅有錢而且有閒，還可以買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步...。但由於南韓入境卡將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，近日外交部嗆說要全面檢視台韓關係，還提雙方巨額貿易逆差，暗示將研擬反制方案，遭外界批評，還有評論酸，怎不幫力推韓團到高雄開演唱會的市長陳其邁想一想？

廣告 廣告

不過，賴清德昨天被問及此事回應和緩，只強調盼韓方尊重台灣人民意志。惟民進黨立委邱議瑩昨天仍在臉書發文，建議民間發起一人一信抗議的行動，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「讓韓國政府不能無視，請立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事」。

對此，蘇一峰今天在臉書發文指，3周前說人民有錢又有閒，支持韓團演唱會；3周後又要大家，一人一信寫信去跟韓國抗議。他酸，沒事拿韓團辦演唱會當作自己的政績是自貶身分，結果韓國根本不鳥你、當你「中國台灣」。

【看原文連結】