邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 林岱樺：不落入意識形態爭執

邱議瑩上午喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」，林岱樺則回應，自己不落入意識形態爭執。（圖／林煒凱攝）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩今天（10日）上午赴中央黨部登記參選，並喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。對此，同樣有意角逐高雄市長擬參選人紛紛發聲，立委許智傑表示，希望柯志恩能大聲說出「我們都是台灣人」；立委賴瑞隆表示所有國民黨人選，包含國民黨主席鄭麗文都應該回到中華民國路線、台灣路線；立委林岱樺表態，自己不落入意識形態爭執。

鄭麗文日前參加共諜吳石追思活動引發爭議，不僅綠營大力抨擊，連藍營自家人都不太認同。對此，已登記黨內高雄市長初選的立委邱議瑩，鎖定國民黨早已定於一尊參選高雄市長選舉的柯志恩，指稱「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線，支持鄭麗文就是支持中國人路線」，這看在高雄市民眼裡應該不能接受。

對此，其餘有意爭取高雄市長提名的民進黨立委也陸續表態，許智傑表示，柯志恩和鄭麗文當然有不同之處，但鄭麗文認同「我們都是中國人」的「紅統路線」，柯志恩被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望她能大聲說出「我們都是台灣人」。

立委賴瑞隆指出，鄭麗文的表現真的令人擔憂，她過度親中甚至親共，柯志恩也必須要表達自己的態度，如果柯要照著鄭麗文路線爭取國民黨提名的話，那親中、親共，甚至急統的立場都需要說明，否則就會有「投給柯志恩就是投給鄭麗文」的問題，呼籲所有國民黨人選，包含國民黨主席鄭麗文都應該回到中華民國路線、台灣路線，站在台灣人民、自由民主這邊，而不是站在專制中共那邊。

林岱樺則認為，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，但她希望自己和柯志恩在城市願景方面競爭、在政策部分比較PK，不落入意識形態的爭執，才是高雄市民之福。



