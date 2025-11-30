邱議瑩喊「該兇就要兇」 再嗆柯志恩：當鄭麗文投票機器

邱議瑩指出，該出頭時就要站出來，寧可自己受傷，也不讓任何人欺負高雄，因為她比任何人都還要在乎高雄。（紀爰攝）

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩，30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢。（紀爰攝）

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩，30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，她上台時說，大家都說她很兇，是「恰北北」，但她認為，該兇的時候就要兇，還點名競爭對手柯志恩，呼籲柯志恩正面回應《財劃法》對高雄不利的議題，「別閃閃躲躲，去當鄭麗文跟傅崐萁的投票機器」。

邱議瑩說，「恰北北」這件事並非為了兇而兇，是應該要兇的時候就要兇，她指出，近期立法院處理《財劃法》，一直希望柯志恩委員能夠正面回應，是不是支持對高雄有利的版本，「而不是閃閃躲躲，去當鄭麗文跟傅崐萁的投票機器，但柯志恩一直沒有回應，為了高雄市民的權益，當然要極力爭取，挺身而出」。

邱議瑩指出，該出頭時就要站出來，寧可自己受傷，也不讓任何人欺負高雄，因為她比任何人都還要在乎高雄。

