邱議瑩嗆蕭旭岑大翻車！本尊神踢館：蹭柯志恩辛苦了

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，兩岸交流必須回到憲法「一國兩區」規定，才能確保與大陸有共同政治基礎，引發討論。表態參選高雄市長的綠委邱議瑩痛批，蕭旭岑的言論證明了票投國民黨高雄市長潛在參選人、立委柯志恩就是支持黨主席鄭麗文，支持一國兩區。不過，邱議瑩的說法慘遭蕭旭岑現身踢館狠打臉。

邱議瑩痛批，蕭旭岑的言論證明了票投國民黨高雄市長潛在參選人、立委柯志恩就是支持黨主席鄭麗文，支持一國兩區。（圖取自邱議瑩臉書）

邱議瑩17日在臉書發文表示，蕭旭岑受訪時表示，「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，更強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」。所以投給柯志恩，就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，這個等號，不是帽子，而是事實。

圖取自邱議瑩臉書。

邱議瑩指出，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，柯志恩身為黨主席任命的黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線。蕭旭岑還說，他不在乎外界怎麼詮釋，另一個副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面。

邱議瑩認為，蕭旭岑不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，我跟高雄市民、台灣人民都不會接受，可是柯志恩會接受。邱議瑩最後更強調，「柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎」。

對於邱議瑩的看法，蕭旭岑也現身踢館留言表示「妳為了初選蹭柯志恩，也是很辛苦，只能為妳加油了」。蕭旭岑指出，中華民國憲法，以及台灣地區與大陸地區人民關係條例（注意法律名稱），都明定中華民國分為台灣地區與大陸地區，自己一個字都沒講錯。

蕭旭岑直言，民進黨的立委和官員，應該遵守中華民國憲法與法律，如果不接受，就去修憲，民眾接不接受自己不在乎，那只是一種言論自由，但有領中華民國政府薪水的人就應該守憲遵法。國民黨一定堅定與台灣民眾站在一起。只有遵守中華民國憲法，與台灣地區與大陸地區人民關係條例，才能真正保護台灣人，才能真正維持台海和平。

