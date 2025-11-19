邱議瑩嗆蕭旭岑大翻車！本尊神踢館：蹭柯志恩辛苦了
國民黨副主席蕭旭岑日前表示，兩岸交流必須回到憲法「一國兩區」規定，才能確保與大陸有共同政治基礎，引發討論。表態參選高雄市長的綠委邱議瑩痛批，蕭旭岑的言論證明了票投國民黨高雄市長潛在參選人、立委柯志恩就是支持黨主席鄭麗文，支持一國兩區。不過，邱議瑩的說法慘遭蕭旭岑現身踢館狠打臉。
邱議瑩17日在臉書發文表示，蕭旭岑受訪時表示，「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，更強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」。所以投給柯志恩，就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，這個等號，不是帽子，而是事實。
邱議瑩指出，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，柯志恩身為黨主席任命的黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線。蕭旭岑還說，他不在乎外界怎麼詮釋，另一個副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面。
邱議瑩認為，蕭旭岑不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，我跟高雄市民、台灣人民都不會接受，可是柯志恩會接受。邱議瑩最後更強調，「柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎」。
對於邱議瑩的看法，蕭旭岑也現身踢館留言表示「妳為了初選蹭柯志恩，也是很辛苦，只能為妳加油了」。蕭旭岑指出，中華民國憲法，以及台灣地區與大陸地區人民關係條例（注意法律名稱），都明定中華民國分為台灣地區與大陸地區，自己一個字都沒講錯。
蕭旭岑直言，民進黨的立委和官員，應該遵守中華民國憲法與法律，如果不接受，就去修憲，民眾接不接受自己不在乎，那只是一種言論自由，但有領中華民國政府薪水的人就應該守憲遵法。國民黨一定堅定與台灣民眾站在一起。只有遵守中華民國憲法，與台灣地區與大陸地區人民關係條例，才能真正保護台灣人，才能真正維持台海和平。
延伸閱讀
榨光身障者60萬！天道盟美鷹會「重要幹部」等8人遭起訴
特搜隊遭冒名勸募行詐！消防署澄清：無「大隊長」職位
傳台積電前高層羅唯仁回鍋英特爾 龔明鑫：已啟動了解
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 20 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 18 小時前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 22 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 1 天前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
外傳林佳龍角逐2026桃園市長 同屬正國會市議員這樣說…
民進黨迎戰2026年縣市長選舉陸續公布提名人選，其中，桃園市長參選人目前尚未確定，國民黨桃園市議員林政賢今質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，被點名的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都太小咖，外傳現任外交部長、也是自由時報 ・ 1 天前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 19 小時前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 1 天前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 16 小時前
2026戰新北！ 蘇巧慧、劉和然「互動冷」 傳李四川團隊成形｜#鏡新聞
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨確定提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，民眾黨主席黃國昌日前就喊出要卸任立委後要成立競選辦公室。不過現在傳出，李四川鴨子划水，競選團隊已經成形。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前