邱議瑩嗆「罰到傾家蕩產」？他諷：美濃大峽谷時怎不說

燕巢月世界驚見5層樓高的垃圾山，邱議瑩嗆「罰到你傾家蕩產！」（合成圖／高市議員許采蓁提供、黃鵬杰攝）

高雄繼美濃大峽谷、小港柏油山後，燕巢「月世界」驚見5層樓高、數十噸的「垃圾山」。在地綠委邱議瑩嗆加重罰則，「罰到你傾家蕩產！」但藍營青年軍賴苡任質疑，美濃大峽谷那次，邱議瑩怎麼不撂這種重話？是因為這次不認識業者，還是大峽谷當時選情還沒告急？

賴苡任18日在《大新聞大爆卦》節目表示，高雄現在就是一個金玉其外、敗絮其中的直轄市，不要忘了高雄曾經是台灣的第二大城市，過去有光輝的歷史，當時高雄的經濟非常好。經過陳其邁這幾年的治理之下，全台灣最特別、也幾乎是唯一的月世界，相信有開車經過或專程去玩的人都知道，月世界很像月球表面，是非常特別的景點，現在竟然變成垃圾山。

賴苡任提到，過去講美濃大峽谷、光電板、甚至柏油山，在生態保護區倒瀝青，還有人說那只是暫時存放？保護區，一秒鐘都不能放！

賴苡任質疑，邱議瑩說這些人抓到以後，要「罰到你傾家蕩產」，「請問一下，當時美濃大峽谷的時候，妳怎麼不這樣講？唉唷，很奇怪唷！」美濃大峽谷這件事情，抓到業者，邱議瑩怎麼不喊話說「罰到你傾家蕩產」？一個是把好的土挖出來往外運，一個是把外面的垃圾往裡面倒，原則上都是屬於破壞高雄的環境。對月世界，邱議瑩還加碼說，必須比照酒駕公布姓名照片，還要沒收他的犯罪工具。

「就是那些車輛。」賴苡任直言，「那請問一下，美濃大峽谷那時，邱議瑩妳怎麼不講？怪不得有人說，好像業者跟妳有關係？為什麼？同樣都是破壞生態，妳怎麼態度差那麼多？那就表示什麼？那個（月世界）倒垃圾的，妳肯定不認識嘛！」第二，當時選情沒有那麼急，當時她認為應該還好，這件事情能壓就壓，誰知道美濃大峽谷變成全台知名景點？這次月世界，國防部要不要再來個禁航區？

