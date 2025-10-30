邱議瑩嗆「蓮霧說」尖酸！柯志恩1句神反擊

▲綠委邱議瑩（左）與藍委柯志恩（右）隔空展開口水戰。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委柯志恩近日談及2026高雄市長選情，語出驚人地表示「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧！」一句玩笑話立刻引爆綠營反彈；民進黨立委邱議瑩回嗆，要柯「收起尖酸刻薄的嘴臉」，不要輕視選民智慧。對此，柯志恩稍早也火速反擊，表示自己只是「引述民進黨人過去的說法」，並強調與邱議瑩相比，「誰比較尖酸刻薄，民眾自有公道」。

柯志恩27日在政論節目《中午來開匯》中表示，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，儘管高雄「綠到出汁」，民進黨在地支持者穩固、基本盤約四成起跳，但她強調自己落選不落跑，3年前敗選後持續留在高雄蹲點經營，如今基層反應熱絡，民眾對「打弊」聲音越來越多，她將全力突破綠營鐵票。

廣告 廣告

邱議瑩今（30）日嚴肅回應，稱民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態去看待高雄市長選戰，始終以最嚴謹的態度迎戰每位對手。她也表示，柯志恩是個可敬的對手，自己將會嚴謹迎戰，但請對方不要用譏諷的語氣貶低高雄，收起她尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民的判斷與智慧。

柯志恩則不甘示弱地反駁，稱這句「南部只要派顆西瓜都會贏」的說法，可不是空穴來風，並指民進黨人自己也曾說過，大家應該都耳熟能詳，她只不過是引述此話以提醒他們現在的焦慮。柯志恩直言，現在情勢不同了，也許該「派個禮物」才贏的了，強調無須過度解讀該比喻，至於誰比較尖酸刻薄，民眾看了就知道。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國採購「18萬噸大豆」川普贏了？旅美學者揭1內幕：更具殺傷力

台灣人想法變了？民調曝「畏戰情緒高過統一」 前扁辦主任揭關鍵

川習會登場！美國認清「碾壓不了中國」 媒體人：台灣體認到了嗎