邱議瑩回應初選結果：謙卑接受結果 祝福賴瑞隆、強調團結讓高雄繼續前進

▲邱議瑩感謝大家的支持，祝福賴瑞隆當選，強調團結是高雄前進關鍵。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長初選結果出爐，未能出線的立法委員邱議瑩今（13）日發表談話，表示對初選結果「只能接受」，並強調已盡最大努力，會以謙卑的心情面對結果，同時祝福黨內同志賴瑞隆，呼籲全黨團結，讓高雄持續進步。

邱議瑩表示，自己在得知初選結果後，第一時間接到賴瑞隆來電，並向對方表達祝賀之意。她指出，高雄未來仍要持續走下去、持續努力，唯有團結、同心協力，才能讓城市越來越好。

邱議瑩強調，自己對高雄的承諾不會改變，「一生懸命，一生會奉獻給高雄」，未來仍將持續留在高雄，與市民站在一起，為城市發展共同努力。

談話中，邱議瑩也特別感謝一路相挺的夥伴，包括議員夥伴、參選團隊以及所有工作團隊成員，並向長期隨行採訪、上山下海的媒體朋友表達謝意，感謝一年多來的陪伴與關注。

最後，邱議瑩表示，未來仍需要各界多多指教，將持續為高雄努力，期盼大家攜手合作，讓高雄「繼續贏」。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）