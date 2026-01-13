邱議瑩小輸！賴瑞隆初選民調居冠 將代表民進黨參選高雄市長

民進黨布局2026年縣市首長大選，南台灣三縣市初選民調本週正式啟動。根據民進黨中央黨部抽籤結果，高雄市初選民調於昨（12）日晚間率先執行，並於今日（13日）上午正式公布結果。立委賴瑞隆在激烈的競爭中，以極小差距擊敗立委邱議瑩，成功出線，預計將代表民進黨對決國民黨參選人柯志恩。

此次民進黨在嘉義縣、台南市、高雄市等三縣市採取初選制度，民調執行時間為1月12日至17日。在備受關注的高雄市長部分，共有四位現任立委參與角逐，分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺。

為了維持初選公平性，民進黨規定參與者自1月9日起不得參加媒體露出，亦嚴禁自行發布或引用民調數據，執行民調期間更禁止私自委託機構進行相關調查。

根據黨中央公布的數據顯示，賴瑞隆最終以55.9995的支持率排名第一，緊隨其後的邱議瑩則獲得55.3807，兩者差距極其微小。其他參選人部分，許智傑獲得51.9022，林岱樺則為50.5986。賴瑞隆在此次四人競爭中脫穎而出，正式取得代表民進黨守住高雄執政權的門票。

20260113-民進黨高雄市長初選民調。（南方問政辦公室提供）

隨著高雄市初選民調塵埃落定，後續將接續進行嘉義縣（立委蔡易餘、議員黃榮利）以及台南市（立委陳亭妃、林俊憲）的民調作業。賴瑞隆勝出後，也象徵民進黨2026年高雄市長選舉的選戰架構正式成形。

民進黨指出，2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，秘書長徐國勇今指派副秘書長何博文全程和4位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。賴瑞隆在確認出線後表示，初選的終點是責任的起點，延續高雄光榮是共同目標，他感謝3位同志，並承諾將謙卑傾聽、凝聚團結，共同守住高雄、迎向未來。

面對初選結果，林岱樺辦公室發布新聞稿表示，林岱樺第一時間已向賴瑞隆表達祝賀，強調「高雄女兒不缺席、我會繼續拚」，並保證只要制度公平正當，就沒有脫黨或分裂的選項，她將盡速致電並拜會獲提名同志，提供民意回饋與政策資料協助整隊。林岱樺強調，她雖然輸了初選，但不會輸掉服務高雄的初心，未來仍將以立委身分持續替高雄爭取建設。許智傑亦針對結果做出回應，感謝市民這段時間的支持與肯定。他恭喜賴瑞隆勝出，並強調面對未來的挑戰，綠營將會團結一致，一起為高雄的發展努力，守住高雄。



