邱議瑩展現大團結氣勢 單挑柯志恩港都市長「女力對決」

邱議瑩鳳山首場造勢大會營造大團結氣勢，誓與國民黨柯志恩進行一場「女力對決」。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 2026年高雄市長選舉，民進黨有4人表態爭取初選，其中立委邱議瑩11月30日在鳳山舉行第一場造勢大會，不僅5萬民眾擠爆現場，觀察出席民眾的熱絡反應，以及來自百工百業超過百餘名團體代表，前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌、前內政部長余政憲等黨內前輩力挺，加上各派系立委、正副議長與最多議員站台，邱議瑩無疑已成功團結高雄隊，用好人緣與敢衝敢拚的個人特質，與國民黨柯志恩在港都進行一場「女力對決」。

活動在暖場階段時，就有不少民眾隨著台上音樂擺動身體，或是與身旁友人說說笑笑，氣氛彷彿是大型同樂會，也呼應市長陳其邁任內，高雄成功打造的快樂、愜意城市形象；受活動前一天高雄同志遊行有民眾自主舉牌力挺邱議瑩影響，造勢現場也出現不少年輕身影，表示是搭捷運前來，希望邱議瑩能順利代表民進黨，延續陳其邁的政績。

邱議瑩從政以來，因直率、熱情的個性，在黨內外的人緣都相當好，也反應在高雄市長初選的過程中，不只是前總統陳水扁透過影片方式扮演「神秘嘉賓」表達支持、前內政部長余政憲到場力挺，包括高雄、基隆、台北、新北、台中等地，都有民眾和民代公開為邱議瑩加油，並且橫跨各派系，例如雙主持搭檔的林智鴻屬於湧言會，邱俊憲屬於菊系；登台助講的林楚茵、黃捷是湧言會，邱志偉是菊系，加上到場的立委李柏毅、議長康裕成與副議長曾俊傑，眾人的共通點是都和邱議瑩有好交情。

此外，在民進黨所有候選人中，邱議瑩是唯一獲得陳其邁團隊支持的候選人，包括前局長、前助理、前幕僚、後援會幹部等，集結表態認可「最像陳其邁」的人選；在陳其邁施政滿意度普遍獲得八成、20-29歲族群超過九成的成績下，邱議瑩能獲得陳其邁團隊的肯定，也將強化市民認定邱議瑩是最能接棒陳其邁，帶領高雄繼續前進的市長人選。

蘇貞昌的壓軸演說，更是讓現場氣氛為之激昂，透過嘶啞又中氣十足的嗓音，蘇貞昌細數邱議瑩從政以來的資歷與歷練，直言面對國民黨黨主席鄭麗文放話要贏下高雄，民進黨千萬不能大意，一定要選一個能夠和國民黨戰鬥、禁得起檢驗的人，這個人「就是邱議瑩」。

從陳水扁、蘇貞昌、余政憲，到林楚茵、李柏毅、黃捷、邱志偉，以及正副議長與最多跨派系議員都親自到場力挺邱議瑩，這場造勢大會證明邱議瑩是最有能力整合高雄、團結高雄、最被看好及最大公約數等特質，是最有機會勝選2026的民進黨市長人選。

邱議瑩(中)證明自己是最有能力整合高雄、團結高雄、最被看好，以及最大公約數等特質的民進黨市長人選。 圖：邱議瑩競選總部/提供

邱議瑩鳳山第一場造勢大會，5萬民眾擠爆現場。 圖：邱議瑩競選總部/提供

邱議瑩鳳山造勢大會現場氣氛激昂。 圖：邱議瑩競選總部/提供