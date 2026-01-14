邱議瑩感恩謝票 承諾未來會陪伴大家為高雄努力

立委邱議瑩和立委黃捷十四日下午三點帶領感恩謝票車隊，從澄清湖出發，向支持群眾表示感謝。（取自邱議瑩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱議瑩和立委黃捷十四日下午三點帶領感恩謝票車隊，從澄清湖出發，向支持群眾表示感謝，邱議瑩也同步線上直播。

邱議瑩表示，一時的挫敗，不會是結束。為了更好的高雄，未來的路，她都會一直陪著大家。滿滿的感謝，請讓她當面道謝。

邱議瑩指出，湧入許多支持者的訊息、留言與鼓勵，她都有看見，也深深放在心上。請再給她一點時間，容她逐一回覆。

邱議瑩說，展開謝票車掃，黃捷也與她同行，向大家表達最真誠的感謝，她要衷心感謝各地里長、後援會，以及每一名熱情相挺的鄉親。

邱議瑩提到，這段日子，經歷的不只是一場初選，更是履行守護城市的約定。從廿四歲投入政治至今，她與民進黨並肩奮鬥的初心始終如一，未來也依然如此。她會繼續陪伴大家，一起為高雄努力。

立委賴瑞隆則表示，初選的結果，是責任的開始。他要向所有高雄鄉親，表達最真誠的感謝，將展開連續四天的車隊及市場謝票行程，走遍大高雄，向鄉親致上他最深的謝意。