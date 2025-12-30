邱議瑩憂藍營灌票林岱樺 國民黨：不信民進黨民調機制？

民進黨高雄市長初選民調將於明年1月登場，初選候選人、立委邱議瑩今（30）日坦言，近日確實掌握到訊息，國民黨可能「灌票給林岱樺」，對此表達擔憂。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選民調將於明年1月登場，初選候選人、立委邱議瑩今（30）日坦言，近日確實掌握到訊息，國民黨可能「灌票給林岱樺」，對此表達擔憂。林岱樺直說，「這不就是證明，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。對此，國民黨反酸，邱議瑩想太多，胡亂指控羞辱市民，接到民調電話，懇請唯一支持柯志恩。

民進黨高雄市長初選採取全民調，預計1月12日至17日晚間展開電話民調。媒體今問及，是否擔心藍營灌票？對此，邱議瑩說，確實有掌握到相關訊息，國民黨可能在初選民調階段灌票給林岱樺，但她認為民調都僅作為參考，真正關鍵仍在於政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

對此，林岱樺反問，「這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。她強調市民作主，超越派系，才能獲得市民的高度支持。懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。

針對邱議瑩說，國民黨會灌票給林岱樺，對此國民黨市黨部發言人張永杰反酸，邱議瑩真的想太多，邱委員因選區內爭議事件頻傳，造成民調跌落谷底，擔心民調成績會不好看可以理解，但不需要這樣惡意胡亂指控。

張永杰痛批，這種毫無根據的事情根本是羞辱高雄市民、更是羞辱台灣民主，也讓人質疑，難道邱委員不相信自家民進黨中央的民調和機制嗎？市黨部也呼籲敬愛的高雄市民朋友，接到民調電話，懇請唯一支持柯志恩。

