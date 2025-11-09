邱議瑩打邁邁牌 對手尊重 陳其邁隔空挺蘇戰新北
民進黨10至14日受理明年高雄市長初選登記，綠委邱議瑩9日掛出與市長陳其邁合體的最新競選看板，找來多位陳其邁昔日幕僚站台，宣布10日赴黨中央登記。針對邱大打「邁邁牌」，另外3位初選對手賴瑞隆、許智傑、林岱樺都表示尊重，也強調會在期限內完成登記。此外，民進黨選對會5日決議徵召綠委蘇巧慧參選新北市長，陳其邁9日特別發文貼合照表達力挺。
民進黨高雄市長初選白熱化，邱議瑩昨在新興區掛出與陳其邁合體的新看板，並邀高市議員鄭孟洳、林志誠及下屆高市議員擬參選人張以理、張耀中、林浤澤等陳昔日的幕僚到場力挺，自稱「受害者聯盟」現場吐槽，爆料已動過雷射手術沒有近視的陳其邁愛問幕僚「戴或不戴眼鏡比較帥」等趣味小故事，並表示「所有候選人之中，邱議瑩最像陳其邁」。
對於邱登記初選前夕明顯打出「邁邁牌」，許智傑說，這很正常，且有互相加分作用，他8日在左營辦市民見面會，也有跨派系現、前任議員到場鼓勵。他預計13日北上登記初選。
賴瑞隆則說，尊重邱議瑩的選舉動作，他跟陳其邁也有很深的交情，接下來進入初選登記，相信陳其邁會帶領所有人團結贏得勝選。因鳳凰颱風考量，尚未決定登記時間。
林岱樺則認為，初選階段無論打出「花媽牌」、「賴神牌」或「邁邁牌」，她都尊重也樂觀其成，但別忘了市民才是最大咖；她尚未敲定北上登記時程。
在高雄選戰舉足輕重的陳其邁，昨天也在臉書發文貼照，力挺蘇巧慧是最合適下個階段新北市長的人選。對此，蘇巧慧感謝陳其邁相挺，不過她也笑說，陳其邁發的照片可以更漂亮一點，他們其實有很多漂亮的合照。
