邱議瑩打邁邁牌 對手尊重 陳其邁隔空挺蘇戰新北

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩（左三）9日特別選在美麗島雜誌社原址掛上競選新看板，並大打「邁邁牌」找來多位高雄市長陳其邁的子弟兵，化身「受害者聯盟」爆料、吐槽過往與陳其邁相處的趣事。（洪浩軒攝）

民進黨立委蘇巧慧（中）9日受訪時被問及準備參選新北市長，有無預設對手等問題，她表示，為贏得服務市民機會，「這是我自己的志業」，與多少人或什麼人是競選對手沒有相關。（張鎧乙攝）

民進黨10至14日受理明年高雄市長初選登記，綠委邱議瑩9日掛出與市長陳其邁合體的最新競選看板，找來多位陳其邁昔日幕僚站台，宣布10日赴黨中央登記。針對邱大打「邁邁牌」，另外3位初選對手賴瑞隆、許智傑、林岱樺都表示尊重，也強調會在期限內完成登記。此外，民進黨選對會5日決議徵召綠委蘇巧慧參選新北市長，陳其邁9日特別發文貼合照表達力挺。

民進黨高雄市長初選白熱化，邱議瑩昨在新興區掛出與陳其邁合體的新看板，並邀高市議員鄭孟洳、林志誠及下屆高市議員擬參選人張以理、張耀中、林浤澤等陳昔日的幕僚到場力挺，自稱「受害者聯盟」現場吐槽，爆料已動過雷射手術沒有近視的陳其邁愛問幕僚「戴或不戴眼鏡比較帥」等趣味小故事，並表示「所有候選人之中，邱議瑩最像陳其邁」。

對於邱登記初選前夕明顯打出「邁邁牌」，許智傑說，這很正常，且有互相加分作用，他8日在左營辦市民見面會，也有跨派系現、前任議員到場鼓勵。他預計13日北上登記初選。

賴瑞隆則說，尊重邱議瑩的選舉動作，他跟陳其邁也有很深的交情，接下來進入初選登記，相信陳其邁會帶領所有人團結贏得勝選。因鳳凰颱風考量，尚未決定登記時間。

林岱樺則認為，初選階段無論打出「花媽牌」、「賴神牌」或「邁邁牌」，她都尊重也樂觀其成，但別忘了市民才是最大咖；她尚未敲定北上登記時程。

在高雄選戰舉足輕重的陳其邁，昨天也在臉書發文貼照，力挺蘇巧慧是最合適下個階段新北市長的人選。對此，蘇巧慧感謝陳其邁相挺，不過她也笑說，陳其邁發的照片可以更漂亮一點，他們其實有很多漂亮的合照。