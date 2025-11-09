邱議瑩批國民黨向威權致敬 舉3件事台灣面臨價值選擇

照片來源：邱議瑩臉書

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨立委邱議瑩今（9）日發文指出，前總統蔡英文啟程前往德國出席柏林自由會議，持續推動民主外交；副總統蕭美琴則以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說，展現台灣深化國際連結的努力。相對之下，國民黨主席鄭麗文卻於同時間出席追思活動，悼念曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。

邱議瑩強調，這3件事明確顯示，在短短一週內，台灣的政治價值路線截然不同：「一條是與世界同行，一條是向威權致敬，清楚呈現台灣面臨的價值選擇。」

邱議瑩批評，國民黨長期唱和中共極權、背棄民主價值，如今高雄市長參選人柯志恩再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，等於選擇與中共路線唱和，「這已是不爭的事實」。

邱議瑩呼籲，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線。她強調，台灣的未來需要明確選邊站，「是要與世界站在一起，還是與威權同行，人民應該清楚選擇。」

照片來源：邱議瑩辦公室

