邱議瑩批國民黨唱和中共 喊「支持柯志恩就是投給鄭麗文」

邱議瑩認為「支持柯志恩就是投給鄭麗文」。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，對象包含吳石等四名共諜，引發輿論。民進黨立委邱議瑩今（9）日指出，前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴近日紛紛推動外交，「鄭麗文卻追思中共吹捧、為中共效命打擊國民黨的匪諜」，柯志恩卻再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯志恩選擇一起唱和中共路線已經是事實，因此「支持柯志恩就是投給鄭麗文。」

邱議瑩指出，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，延續民主外交；副總統蕭美琴則以台灣副元首身分，首次在歐洲議會發表演說；同一時間，鄭麗文卻追思「中共吹捧、為中共效命打擊國民黨的匪諜」，讓台灣呈現「兩條路線」。

邱議瑩在文中強調，一條路線是與國際民主陣營同行，另一條則是「向威權致敬」。她進一步提到，「當國民黨唱和中共極權、背棄民主，國民黨的柯志恩卻再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯志恩選擇一起唱和中共路線已經是事實。支持柯志恩就是投給鄭麗文」，認為柯志恩已選擇與鄭麗文同一政治立場，台灣應走向何種方向，已在一週內出現明顯對照。