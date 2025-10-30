邱議瑩批柯志恩「西瓜說」尖酸 藍青年列她黑歷史：窮凶極惡

高雄市長選戰尚未正式開打，藍綠隔空交火已提前升溫，國民黨立委柯志恩27日接受資深媒體人黃光芹專訪時笑稱，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引發民進黨立委邱議瑩批評「尖酸刻薄」。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安列出邱議瑩過去的爭議，直言用「窮凶極惡」形容邱更為貼切。

邱議瑩27日受訪指出，民進黨從來沒有「派西瓜蓮霧」與柯志恩競選，自己一向以最嚴謹態度看待對手，柯是可敬的對手，但提醒不要以諷刺語句看待選民，「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚」。而柯志恩則回應，有人說她講話尖酸刻薄，但自已和邱議瑩擺在一起比較，誰比較刻薄、酸，讓選民自己判斷就好。

廣告 廣告

陳冠安30日在臉書發文表示，柯志恩的話其實只是在指，民進黨不是隨便派人就能贏2026高雄市長選舉，然後邱議瑩自己就對號入座，搶當西瓜？他怒嗆，是誰對原住民尖酸刻薄，在立法院裡嗆原民立委「番仔」？是誰對勞工尖酸刻薄，在勞基法修法時，嗆勞團抗議的聲音是放錄音帶的，連抗議都不認真？

而又是誰，對學運尖酸刻薄，對時代力量立委大喊太陽花已經大崩潰？「就是你，邱議瑩」，陳冠安諷刺，一個踹破公署大門、搧人巴掌的暴力犯，確實不能只用尖酸刻薄來形容，「窮凶極惡」其實更為貼切。

【連回中時新聞網原文】